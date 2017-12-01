习近平主持中共中央政治局会议 决定明年1月召开十九届二中全会 研究部署党风廉政建设和反腐败工作

文汇倾听·笔会精选丨陆蓓容：京都路旁花

八月中旬，京都牵牛正当时。云多阳光少，能使它开得久长。去金阁寺那天，骑车经过称念寺附近，先见到一家窗下细绳缠结为网。绿叶攀缘，高枝上几朵粉花儿抛的抛，坠的坠，是大花牵牛的栽培种。 [详细]