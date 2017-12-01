汇思想 汇生活 源于事实 来自眼界
微博加关注
微信扫一扫
关闭
文汇报官方微信
汇拍微信
汇玩微信
汇吃微信
汇演微信
文汇讲堂
上海跑步者
下载APP
关闭
下载二维码
首页
汇思想
观点
看点
焦点
汇生活
教育
健康
美食
游玩
理财
环球
汇视听
图片
视频
音频
微电影
热点专题
文汇电子报
电子版
文汇读书
习近平主持中共中央政治局会议 决定明年1月召开十九届二中全会 研究部署党风廉政建设和反腐败工作
中共中央政治局12月27日召开会议，决定明年1月在北京召开中国共产党第十九届中央委员会第二次全体会议，主要议程是，讨论研究修改宪法部分内容的建议。
[详细]
十九届二中全会
党风廉政建设
反腐败工作
快速分享
新时代新气象新作为 | 10年、20年后，上海拿什么参与全球竞争?着眼长远，培育新经济增长点
上海市统计局如此描述今年前三季度本市国民经济运行情况：经济运行总体平稳、稳中有进、稳中向好、好于预期，经济结构不断优化，新兴动能加快成长，质量效益进一步提高。
[详细]
新经济增长点
快速分享
全力打响上海四大品牌 | 打造国际消费城市，上海在路上——市商务委主任尚玉英谈打响上海购物品牌
在日前中共上海市委举行的学习讨论会上，市委主要领导提出，要打响“上海购物”品牌。把上海打造成国际消费城市。
[详细]
上海购物品牌
国际消费城市
快速分享
沪首条BRT公交车长啥样？35辆新车今天交付啦
今天，申沃客车将35辆奉浦快线（BRT）车辆交付给奉贤巴士啦~其中18米车型10辆，12米车型25辆。
[详细]
上海
首条BRT公交车
快速分享
元旦临近 上海口岸空运樱桃进口量再创新高
随着元旦节的到来，上海口岸近日达到樱桃空运进口高峰。11月以来，来自智利、澳大利亚新西兰的进口空运樱桃接近3000吨，货值约2500万美元，创下近年新高。
[详细]
元旦
上海口岸
樱桃进口量
快速分享
爱佑未来：对“同一天生日”有疑虑的捐赠人可原路退款
12月28日，爱佑未来通过其官方微博@爱佑未来慈善基金会再发声明称，本次活动共计筹款2941978元，善款未使用，资金是安全的。若捐赠人对“同一天生日”仍存有疑虑，可申请退款。
[详细]
“同一天生日”
公益活动
原路退款
快速分享
文汇倾听·笔会精选丨陆蓓容：京都路旁花
八月中旬，京都牵牛正当时。云多阳光少，能使它开得久长。去金阁寺那天，骑车经过称念寺附近，先见到一家窗下细绳缠结为网。绿叶攀缘，高枝上几朵粉花儿抛的抛，坠的坠，是大花牵牛的栽培种。
[详细]
文汇倾听
笔会精选
陆蓓容
京都
快速分享
上海16个区年度代表字出炉 谁是“小清新”谁会“搞事情”
12月12日，当人们还沉浸在“双12”购物狂欢中时，上观新闻“品区·年度字”系列的第一篇虹口年度字横空出世。
[详细]
上海
汉字
快速分享
上海公安发布2018年元旦期间交通管制通告
上海市公安局决定于2017年12月30日至2018年1月1日对本市部分区域、道路采取临时交通管制措施。
[详细]
交通管制通告
快速分享
冷空气又来！申城元旦假期间最低温骤降7℃
新一轮冷空气将在岁末年初影响申城。预报显示，12月30日至2018年1月1日三天元旦假期，首尾最低温将骤降7℃，2018年1月1日申城最低气温仅2℃。所幸，元旦假期以晴到多云为主，外出游玩将不会受到影响。
[详细]
冷空气
快速分享
全力打响上海“四大品牌”系列评论 | “上海购物”的背后，是质量支撑、服务优化、文化引领
对标国际最高标准、最好水平，打造国际消费城市，消费就不是简单的“买买买”，其背后是质量的支撑、服务的优化、文化的引领，是一座城市综合实力的体现。
[详细]
全力打响上海“四大品牌”
快速分享
解放日报：“购物天堂”重在满足和引领需求 ——论全力打响上海“四个品牌”之四
消费需求是经济发展的最终需求，消费的形态、层次、活跃程度、辐射范围等，也是衡量经济发展质量和水平的重要内容。
[详细]
购物天堂
快速分享
珍贵古籍走出“深闺”轮番亮相
湖北典籍博物馆26日开馆，“荆楚宝典———湖北省图书馆藏珍贵古籍展”同步展出。
[详细]
湖北典籍博物馆
快速分享
安倍挑战“国难”只是幌子
每年12月12日，日本都会通过民众投票选出一个汉字来作为反映一年世相民情的缩影。
[详细]
安倍
世相民情
快速分享
申城禁燃烟花爆竹第三年将增加禁燃区域 管控更严：违法燃放有案必破
2018年元旦春节上海继续严控烟花爆竹，实施外环以内烟花爆竹禁放措施。
[详细]
申城禁燃烟花爆竹
快速分享
校园欺凌行为有了明确界定 11部门联合印发《治理方案》
校园欺凌事件如何界定？实施校园欺凌的学生如何惩戒？这些问题在昨天教育部等11部门联合印发《加强中小学生欺凌综合治理方案》中都能寻求答案。
[详细]
校园欺凌
治理方案
快速分享
缓解儿科就诊潮，家长心态要“降温”
儿童冬季就诊高峰如期而至，连日来，上海的多家儿童类医院、大医院的儿科门急诊相继迎来人流量激增的情况，为此各医院纷纷进入“迎战”状态，增派儿科人力、加开诊室。但家长仍然感到儿科候诊等候时间太...
[详细]
儿童冬季就诊高峰
快速分享
医学科研人才有了晋升“直通车”
留美归来的国家“青年千人”，上海交通大学医学院的刘尽尧昨天参加了学院的医学科学研究系列高级专业技术职务评审会。
[详细]
医学科研人才
快速分享
申城率先立法管理预付消费卡
据悉，上海率先对单用途预付消费卡管理进行立法，拟将预付卡“发行规模限制”改为“风险禁止制度”，对发卡企业预收资金进行资金管理。
[详细]
预付消费卡
快速分享
公共建筑将设置消防物联网系统
市十四届人大常委会第四十二次会议昨天听取了《上海市消防条例修正案(草案)》(以下简称《修正案(草案)》)的说明并解读。
[详细]
公共建筑
消防物联网
快速分享
中国高铁通车里程又创新高 2.4万公里稳居世界第一
周三，交通部长李小鹏在2018年全国民航工作会议上称，至年底，中国高铁通车里程预计将达2.4万公里，全国铁路通车里程预计将达12.6万公里。
[详细]
中国
高铁
快速分享
全面构建“15分钟社区生活圈” 大数据揭示上海哪些小区最宜居
《上海市15分钟社区生活圈规划导则》去年8月发布，社区生活圈成为上海社区公共资源配置和社会治理的基本单元。
[详细]
大数据
小区
宜居
快速分享
2018年起，这些新规将影响你我生活！
全国开征环境保护税;新版水污染防治法将施行;中小企业促进法为中小企业发展保驾护航;法官法等八部法律修改;“服役”近30年标准化法完成“大修”……2018年1月1日起，一批新规将施行，影响我们的生活。
[详细]
2018年
新规
快速分享
电波“搭天梯” 护航“飞天路” 远望号船队完成年度海上测控任务
昨天3时44分，我国在西昌卫星发射中心成功将遥感三十号03组卫星发射升空，远望3号船在南太平洋某海域成功测控，卫星进入预定轨道。
[详细]
远望号船队
快速分享
【文汇时评】【学思践悟十九大】在追求卓越中彰显“上海制造”优质品格———全力打响上海“四大品牌”系列评论
上海是中国民族工业的重要发祥地，“上海制造”具有深厚的历史优势。海鸥牌照相机、永久自行车、英雄牌钢笔……“上海制造”，曾占据全国半壁江山。
[详细]
上海制造
快速分享
长期护理保险元旦全上海市试点
几天后，全上海的纳保老人都有机会申请长期护理保险了。2018年1月1日起，上海将在全市开展长期护理保险试点工作。
[详细]
纳保老人
长期护理保险
快速分享
第一头出生在热带地区的北极熊伊努卡迎来27岁生日
26日，新加坡动物园冰冻苔原展区，北极熊伊努卡爬上水池中的一块浮冰，悠闲地把放在上面的大块儿西瓜吃得干干净净。当天是伊努卡27岁生日，动物园工作人员为它举办了一场别开生面的生日会。
[详细]
北极熊伊努卡
快速分享
中国驻俄大使李辉在接受“今日俄罗斯”专访时表示，2017年中俄合作成果丰硕
中国驻俄罗斯大使李辉25日说，2017年是中俄全面战略协作伙伴关系继续保持高水平运行的一年，也是两国务实合作取得丰硕成果的一年。
[详细]
中国驻俄大使李辉
快速分享
上海天气：明日升温至12度！周四、周六预计有雨
今天早上冷丝丝，不过白天太阳给力[阳光]最高温11度。明天是晴转多云的好天气，最高温预计升至12度。后天南部地区可能有短时小雨，最低气温将继续回升，周六本市将有一次弱降水过程。
[详细]
上海天气
快速分享
中国明史学会原会长商传逝世，系著名历史学家商鸿逵之子
澎湃新闻记者从中国社科院历史研究所获悉，中国明史学会原会长、中国社会科学院历史研究所研究员、学术委员商传教授12月26日中午在北京逝世，享年72岁。
[详细]
商传
逝世
快速分享
继续加载文汇网热点新闻
查看更多
要闻
【专题】领航新征程
确保党对武警部队绝对领导的重大政治...
确保二0一八年元旦春节风清气正
查看更多
文化
新闻
聚焦
记忆
艺术
笔会
影视
只有一技之长的绘画机器是美术教育需...
2017年秋拍中成交价过百万的碑帖拓本...
上海首份少儿阅读调查报告发布 文...
收视率热点转移：现实题材力压玄幻古装
查看更多
学人
【专题】马丁·路德对德语的影响
【视界观】纸上祠堂：祖先祭祀的...
【资讯】构建“三创”理论须扎根...
【资讯】黄天华谈写作《中国财政...
查看更多
读书
做学术研究，有时像解数学方程
【书刊博览】江户时代日本人的浮...
【阅读西方】《说“是”的脑袋》
【阅读西方】《特朗普制胜之路：...
查看更多
热点专题
十九大特别报道
“逐梦新时代·上海2012-2017”主...
We爱·两岸青年短片大赛
文创50条
新时代新气象新作为
查看更多
微电影
“撤二建一”的新静安，未来会怎样？手绘动画告诉你
【微电影】蚂蚁雄兵
【微电影】那年我十八
超赞！水墨动画神作《上海PLUS》...
【微电影】消失的圣诞老人
查看更多
汇生活
教育
健康
美食
游玩
理财
环球
课程改革：寻找中国经验的国际意义
2017年度全国高校网安联赛圆满落幕
人工智能时代，教育如何担当先导
制定人才政策必须量体裁衣
那些复旦科研学霸背后的故事
普陀区梅陇女足为何这么牛?校长卫洪...
查看更多
汇视听
2016年上海马拉松赛鸣...
今日上午7时，2016年上海马拉松赛在外滩鸣枪开跑。...
核心价值观：我找到归...
五年多前，初出茅庐的万添杰选择从外企走入社区。 ...
上海制造，上海味道
本期嘉宾：马尚龙 陈海汶
查看更多
活动日历
违法与不良信息举报电话：021-22898778
文汇报介绍
|
文汇网介绍
|
联系我们
本网站文字、图片和视频作品，除特别说明外均为独家授权发布，转载请注明出处和原文链接。
文汇网跟帖评论自律管理承诺书
互动微信
官方微博
APP下载
文汇报官方微信
友情链接
国家互联网信息办公室
|
上海静安
|
陆家嘴金融网
|
上海秀群
上海装潢网
|
ZAKER
文汇网 ● 版权所有 All Rights Reserved ICP许可 沪 B2-20150001 号 Copyright(c)2004 沪公网安备 31010602000205号